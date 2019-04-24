بعد الجلطة.. مسئول سوداني يكشف لقاءه بالبشير

24 أبريل 2019 - 12:40 م

كشفت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، عن تطورات جديدة بشأن صحة البشير ومصيره عقب اعتقاله في سجن كوبر.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الانتباهة" عن مصادر مطلعة فإن تحسنًا طرأ على الحالة الصحية للرئيس المخلوع، وانتظامه في تناول الوجبات.

كما كشفت الصحيفة عن اتجاه لنقل البشير من محبسه في سجن كوبر إلى مكان آمن، بعدما زاره مسئول كبير في المجلس العسكري"، الذي يتولى السلطة في المرحة الانتقالية.

وكانت وسائل إعلام محلية قالت مطلع الأسبوع الجاري، إن البشير يعاني من حالة نفسية صعبة، حيث كان تقد عرض لـ"جلطة خفيفة"، قبل أن تتم معالجته وإعادته إلى محبسه في سجن كوبر.

يذكر أن السلطات الانتقالية كانت قد نقلت البشير إلى سجن كوبر بعد أيام من عزله في 11 أبريل الجاري، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة بدأت في 19 ديسمبر الماضي.

وأفاد مصدر قضائي السبت الماضي بأن النائب العام بدأ التحقيق مع الرئيس السابق بشأن اتهامات، بقيامه بغسيل أموال وحيازة مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية دون سند قانوني.

وأكد المصدر أن قوة الاستخبارات العسكرية التي فتشت مسكن البشير، عثرت على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار و6 ملايين يورو، إضافة إلى ملايين من الجنيهات السودانية.