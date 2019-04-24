اختبار طبي لـ "ثلاثي" الزمالك المصاب

24 أبريل 2019 - 12:04 م

يخضع ثلاثي الزمالك المصاب، حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، والمغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق، ومواطنه حميد أحداد، لفحص طبى قبل انطلاق مران اليوم لتحديد موقفهم من التواجد أمام النجم الساحلى.

وكان الثلاثى تغيبوا عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز التى خسرها الأبيض بهدف نظيف.

ويستضيف الزمالك نظيره النجم الساحلى التونسى الأحد المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى ذهاب دور ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطيه حسنية أغادير المغربى بهدف دون رد، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة.