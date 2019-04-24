» "الأرصاد": انتظروا مفاجأة بطقس الأسبوع المقبل

24 أبريل 2019 - 11:59 ص



أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، عن أمس، حيث تصل إلى 29 درجة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تصل غدًا الخميس، إلى 32 درجة.



وأوضح عبدالعال- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع درجات الحرارة مصاحب بنشاط الرياح، ما يجعل المواطنين لا يشعرون بارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أنه بداية من الأسبوع المقبل ستصل درجات الحرارة إلى 34 درجة ، معقبا :" انتظروا مفاجأة بطقس الأسبوع المقبل ".



وأضاف أن هذه الأجواء مناسبة لنزول المواطنين إلى الشواطئ والمنتزهات، لافتًا إلى أن نشاط الرياح مستمر لفترة قادمة، وخاصة على جنوب سيناء، وخليج السويس، والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتابع أن نشاط الرياح يصاحبه أتربة خفيفة، ولن تصل إلى حد العواصف، ناصحا قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر وخاصة أثناء قيادتهم على الطرق السريعة، كما طالب المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة في فترات الليل.

