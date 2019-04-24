حقيقة إلغاء مشروع "الأذان الموحد"

24 أبريل 2019 - 11:41 ص

قالت وزارة الأوقاف إن مشروع الأذان الموحد هو أحد أهم الركائز الأساسية في ملف تجديد الخطاب الديني، ويعتبر نقلة حضارية تتسق بمقاصد الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال القضاء على تداخل الأصوات في المساجد القريبة أو اختلاف توقيت إطلاق الأذان في المنطقة الواحدة

جاء ذلك بعدما تداولت بعض مواقع تواصل الاجتماعي أنباء تفيد بوقف وزارة الأوقاف تطبيق تجربة الأذان الموحد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف تطبيق مشروع الأذان الموحد، بل على العكس فالوزارة تنتوى التوسع وتعميم فكرة الأذان الموحد على مستوى الجمهورية خاصة بعد نجاح تجربة المشروع في أكثر من 100 مسجد بالقاهرة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف إثارة البلبلة بين الرأي العام..

وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق ونشر ما يتم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة دون الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها منعاً للإضرار بمصلحة الوطن، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 /02).