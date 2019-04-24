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سيدة تقتل طفلها لرفضه المذاكرة فى الشرقية

قضايا وحوادث

سيدة
سيدة

أحمد الشربينى

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أقدمت سيدة على قتل ابنها بعدة طعنات في الجسد بسبب رفضه مذاكرة الدروس وكان دائمًا الشجار مع شقيقته التوأم في الشرقية.

وردت معلومات للواء جرير مصطفى مساعد الوزير مدير أمن الشرقية يفيد بوصول "عبد الله.س.م" 14 عامًا طالب بالصف الثالث الإعدادي مقيم هرية رزنة التابعة لدائرة المركز، مصاب بعدة طعنات بالجسم لمستشفى الأحرار التعليمى ولفظ أنفاسه بعد دقائق من وصوله مباشرة.

وبانتقال الأجهزة تبين أن والدته تدعى "جميلة.م." في العقد الرابع من عمرها وراء ارتكاب الجريمة.

وبضبط المتهمة أقرت بارتكاب الواقعة، مضيفة أنها لم تقصد التخلص منه ولكنها أرادت تأديبه لأنه كان دائم الشجار مع شقيقته التوأم ويرفض مذاكرة دروسه والانصياع لها، مشيرة إلى أنها وقت تعنيفه كانت تمسك بيدها آلة حادة "سكين" وفقدت أعصابها بسبب تعنت المجني عليه ما اضطرها لطعنه بالجسم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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