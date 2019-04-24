قرار رئاسي بالعفو عن 3094 سجينًا

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وزارة الداخلية

العفو الرئاسي

الافراج عن المسجونين

قرارات العفو الرئاسى

أفرج قطاع السجون عن 2968 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (192/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال (بعيد تحرير سيناء) لسنة 2019.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 126 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.


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