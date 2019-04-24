السيسى يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول

24 أبريل 2019 - 11:10 ص

قام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.





كما توجه الرئيس السيسى إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة، وذلك قبل مغادرته إلى الصين.



