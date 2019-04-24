  • الأربعاء 24 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:50 م
بحث متقدم
البشير

بعد الجلطة.. مسؤول سوداني يكشف لقاءه بالبشير

صدام ونجلاه

مفاجأة عن كنز دفنه نجل "صدام حسين"

صورة الخبر

بالفيديو.. مفاجآت جديدة عن منفذي هجمات سريلانكا

البشير

ضبط 315 مليون ريال سعودي في حساب خاص بالبشير

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

قرار رئاسي بالعفو عن 3094 سجينًا

أوباما

تفاصيل مخطط جماعة أمريكية لاغتيال "أوباما"

داعش

انتحار العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا

من الحدث

السيسى يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول

المجند

فقد منذ 37 عامًا.. سيول إيران تعيد رفات مجند عراقي

إليسا

إليسا تبعث برسالة شكر لداعية إسلامي شهير

«الأهلي» يشطب "مهند جمال" ويوقف 9 لاعبين بكرة الماء

الرياضة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

«الخطيب» يتوعد لاعبي الأهلي بقرارات قاسية

#

الأهلي يطلب 60 ألف مشجع للفوز على صن داونز

#

استمرار تأهيل سدادسي الأهلى المصاب

#

حاوى الأهلى يشارك في مران اليوم بالتتش

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، شطب مهند جمال لاعب فريق كرة الماء بالنادي، وإيقاف ثمانية لاعبين آخرين في الفريق ذاته، بسبب الأحداث التي وقعت في مباراة الأهلي والجزيرة في كرة الماء.

وأصدر الأهلي بيانا كالتالي: «اعتمادا على ميراث النادي الأهلي التاريخي، واتساقًا مع قيمه ومبادئه الأخلاقية والتربوية التي يتمسّك بها على مر العصور، قبل سعيه إلى حصد البطولات، وبناءً على التحقيقات الدقيقة والشاملة التي جرت بمعرفة الإدارات المعنية بالنادي مع جميع أفراد جهاز كرة الماء ولاعبي الفريق الأول التي اشتركت في الأحداث التي تَلتْ المباراة النهائية في بطولة الجمهورية لكرة الماء بين فريقي الأهلي والجزيرة».

أضاف: «وبناء على ما تبين من نتائج لهذه التحقيقات، قرر مجلس الإدارة شطب اللاعب مهند جمال، وإيقاف اللاعب محمد مروان لمدة موسم رياضي (رغم عدم معاقبته من جانب اتحاد السباحة)، وإيقاف اللاعب أحمد رياض موسمًا رياضيًا، وإيقاف اللاعب محمد نبيه موسمًا رياضيًا (رغم عدم معاقبته من جانب اتحاد السباحة)، وإيقاف اللاعب محمود طارق موسمًا رياضيا، وإيقاف كل من محمد أسامة؛ ويحيى علاء توفيق؛ ومحمود إيهاب؛ لمدة ثلاثة أشهر، بجانب إيقاف اللاعب كريم جمال ستة أشهر».

وأختتم «يهيب النادي الأهلي بالأندية الرياضية كافة أن تكون حريصة على إعلاء قيم الروح الرياضية، والتمسك بالأخلاق الحميدة، قبل أن تضم إلى صفوفها لاعبين لا يتمتعون بالسلوك القويم والروح الرياضية التي ينبغي توافرها وغرسها في جميع اللاعبين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأرصاد": انتظروا مفاجأة بطقس الأسبوع المقبل
» سيدة تقتل طفلها لرفضه المذاكرة فى الشرقية
» يقتل شقيقته بالحوامدية.. والسبب صادم
» في قطار مصفح.. زعيم كوريا الشمالية يصل روسيا
» 6 إجازات رسمية بالدولة
» بالصور.. محمد صلاح يتفوق علي رامي مالك
» أسباب الشعور بالتعب رغم الحصول على قسط كافي من النوم
» شاهد .. لقاء السحاب بين "صلاح" و "رامي مالك"
» انفجار جديد في سريلانكا
» الدولار ينخفض ليسجل هذا الرقم
» كريم عبد العزيز ينشر صورة طفليه .. نسخة منه

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان