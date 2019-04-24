«الأهلي» يشطب "مهند جمال" ويوقف 9 لاعبين بكرة الماء

24 أبريل 2019 - 11:08 ص

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، شطب مهند جمال لاعب فريق كرة الماء بالنادي، وإيقاف ثمانية لاعبين آخرين في الفريق ذاته، بسبب الأحداث التي وقعت في مباراة الأهلي والجزيرة في كرة الماء.

وأصدر الأهلي بيانا كالتالي: «اعتمادا على ميراث النادي الأهلي التاريخي، واتساقًا مع قيمه ومبادئه الأخلاقية والتربوية التي يتمسّك بها على مر العصور، قبل سعيه إلى حصد البطولات، وبناءً على التحقيقات الدقيقة والشاملة التي جرت بمعرفة الإدارات المعنية بالنادي مع جميع أفراد جهاز كرة الماء ولاعبي الفريق الأول التي اشتركت في الأحداث التي تَلتْ المباراة النهائية في بطولة الجمهورية لكرة الماء بين فريقي الأهلي والجزيرة».

أضاف: «وبناء على ما تبين من نتائج لهذه التحقيقات، قرر مجلس الإدارة شطب اللاعب مهند جمال، وإيقاف اللاعب محمد مروان لمدة موسم رياضي (رغم عدم معاقبته من جانب اتحاد السباحة)، وإيقاف اللاعب أحمد رياض موسمًا رياضيًا، وإيقاف اللاعب محمد نبيه موسمًا رياضيًا (رغم عدم معاقبته من جانب اتحاد السباحة)، وإيقاف اللاعب محمود طارق موسمًا رياضيا، وإيقاف كل من محمد أسامة؛ ويحيى علاء توفيق؛ ومحمود إيهاب؛ لمدة ثلاثة أشهر، بجانب إيقاف اللاعب كريم جمال ستة أشهر».

وأختتم «يهيب النادي الأهلي بالأندية الرياضية كافة أن تكون حريصة على إعلاء قيم الروح الرياضية، والتمسك بالأخلاق الحميدة، قبل أن تضم إلى صفوفها لاعبين لا يتمتعون بالسلوك القويم والروح الرياضية التي ينبغي توافرها وغرسها في جميع اللاعبين.