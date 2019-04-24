» نجل "نتنياهو": لا يوجد ما يسمى بـ"فلسطين"

24 أبريل 2019 - 10:50 ص

هاجم نجل رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، يائير نتنياهو، الفلسطينيين قائلًا: إن "الحمقى" يستخدمون كلمة فلسطين في وقت لا توجد فيه دولة بهذا الاسم.

وأضاف في تغريدة له بـ"تويتر" عقب أيام من فوز والده بفترة جديدة كرئيس لحكومة الاحتلال، أن "فلسطين اسم أطلقه الرومان على الأرض بدلاً من يهودا (الضفة الغربية)، كعقاب لليهود على ثورتهم قبل 700 عام من ميلاد محمد (الرسول)".

وأشار أيضًا إلى أن العرب لديهم 22 دولة والمسلمين 50 آخرين، متابعًا: "لم تكن هناك دولة عربية تحمل اسم فلسطين ولن يكون أبدًا.. إسرائيل دولة يهودية من النهر إلى البحر".

كان نجل نتنياهو سبق وأطلق تصريحات معادية للمسلمين أسفرت عن قرار من فيس بوك بإغلاق حسابه. وقال آنذاك بعد عملية فلسطينية ضد جنود الاحتلال في الضفة: "أتعرفون أين لا توجد اعتداءات؟ في أيسلندا واليابان! فهناك لا يوجد مسلمون".

وأتبع يائير نتنياهو ذلك بمنشور آخر اعتبر فيه أنه لا يوجد سوى طريقتين لتحقيق السلام "إما أن يغادر جميع اليهود أو أن يذهب كل المسلمين"، مضيفًا: "أنا أفضل الخيار الثاني".

تأتي تصريحات يائير مع اقتراب الإعلان الأمريكي عن خطة السلام بالشرق الأوسط والمعروفة إعلاميًا بصفقة القرن، والمقرر كشف تفاصيلها بعد شهر رمضان.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت رفضها لأي وساطة أمريكية بعد اعتراف واشنطن بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة المقدسة.