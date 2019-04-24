رئيس عمال مصر: من قال "لا" للدستور 300 فرد

24 أبريل 2019 - 10:44 ص

علق النائب جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، على نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، موجهًا التنهئة إلى الشعب المصري على هذه النتيجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، بالأمس «ببارك لشعب مصر، ولعمال مصر الشرفاء وبقول لهم ألف مبروك، وكان الرهان عليهم، وهما خرجوا جميعًا في مسيرات جميلة في عرس لبلدنا مصر ».

وتابع أن غالبية الرافضين للتعديلات الدستورية في الاستفتاء، لم يرفضوا هذه التعديلات كلها، مضيفًا: «أنا عايز أعمل عملية توضيح، لأن الناس دي مقلتش لأ على كل المواد ».

وأضاف أن الرافضين للتعديلات أرادوا إعلان رأيهم بشأن مواد بعينها، مثل كوتة المرأة على سبيل المثال، مردفًا: «واللي قالوا لأ على التعديلات دول ميطلعوش 300 واحد، اللي هما الجماعات الإرهابية، وإحنا عامة كنا بنقول في المؤتمرات انزل وشارك وقول رأيك وأنت حر».

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن تمرير التعديلات الدستورية، بعد موافقة نحو 23 مليون ناخبًا في الداخل والخارج، بنسبة 88.83 %.