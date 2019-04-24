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قطاع الأعمال: تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة قريبا

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البورصة
البورصة

متابعات - أمينة عبد العال

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الإصلاح الاقتصادي

البورصة،

قطاع الأعمال

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة في تنسيق دائم مع اللجنة الوزارية المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومية ومن المرتقب أن تستقبل البورصة شركات تابعة لقطاع الأعمال العام قريبًا جدًا، متوقعًا خلال مؤتمر اتحاد البورصات العربية، أن يتم تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة خلال الربع الثالث من 2019 والتي ستعمل على تعزيز السيولة والتداول في البورصة المصرية.

وأضاف في تصريحات صحفية أن وزارته بصدد طرح الشركات الرابحة في البورصة كجزء من عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر التي تُجريها الحكومة خلال الفترة الحالية.

وأشار على هامش مشاركته بمؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أمس، إلي أنه يناقش بديلين مع لجنة الطروحات، الأول تأجيل الطرح للربع الأخير من العام الجاري بالتزامن مع خطط إطلاق المرحلة الثانية للبرنامج، والثاني إلغاء فكرة الطرح والاستعانة بمستثمر استراتيجي لتطوير الشركة، مرجحًا الاستعانة بالمستثمر الاستراتيجي.


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