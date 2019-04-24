معتز عبد الفتاح: "عصر الإخوان انتهى"

24 أبريل 2019 - 10:35 ص

أكد الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، أن أرقام الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور ليست مفاجئة، حيث إن نسبة المشاركة تكون عادة بين 30 إلى 40%، ونسبة الموافقة باستثناء الرئيسين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، كانت تكون في نطاق الـ80 إلى 90%.

وأضاف عبد الفتاح في مداخلة مع برنامج المواجهة المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن من قال "نعم"، ومن قال "لا" يمثلون جناحي الأمة ولا يوجد أي اعتبار له علاقة بالخيانة أو الوطنية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن نسبة الـ88% تعتبر نسبة مرتفعة وسط كمية الشائعات التي حدثت، ويعتبر ضوء أخضر يعطيه المصريون للقيادة أن تستمر.

وتابع أن الأساليب القديمة لجماعة الإخوان لم تعد تأتي بنفس النتائج السابقة، معقبًا: "أن الناس بقوا يقولون هو الكلام ده بجد ولا إخواني"، أي أنهم يروجون الأكاذيب، وكلمة الإخوان أصبحت تساوي الأكاذيب والإفك، خلاص عصر الإخوان انتهى".