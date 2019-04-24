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السعودية تحقق فائضًا بالميزانية 27.8 مليار ريال

مال وأعمال

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السعودية

وكالات- الدويني فولي

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أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأربعاء، أن المملكة حققت فائضًا في ميزانيتها في الربع الأول من العام الحالي بقيمة 27.8 مليار ريال، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014.

وجاء الإعلان في كلمة ألقاها الوزير خلال انطلاق أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي في الرياض، وقال إن سياسة الحكومة أسهمت في خفض العجز ورفع كفاءة الإنفاق.
وأضاف، أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بأكثر من 3 أضعاف من الإيرادات النفطية للربع الأول 2019، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستطلق مبادرة بقيمة 12.5 مليار ريال لدعم نمو القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن الميزانية السعودية بدأت بتسجيل عجز في ميزانيتها بعد هبوط أسعار النفط منذ العام 2014، حيث تعد عائدات النفط الدخل الأساسي للمملكة.

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