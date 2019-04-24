إصابات بالجملة في صفوف الأهلى قبل مواجهة المصرى

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يعاني فريق النادي الأهلى من العديد من الغيابات، خلال لقاء الغد أمام المصرى البورسعيدي، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر للدورى.

وفوجئ المدير الفني "لاسارتى" بعدم قدرة الثنائى محمد هانى وحسام عاشور على المشاركة فى مباراة الغد للإصابة، حيث يعانى عاشور من الإصابة فى العضلة الضامة، فيما يعانى هانى من إجهاد عضلى.

وبذلك انضم عاشور وهانى لقائمة اللاعبين الغائبين عن المباراة، ويأتى فى مقدمتهم الثلاثى عمرو السولية ومحمد الشناوى ومروان محسن للإيقاف، فيما يتواصل غياب سعد سمير ووليد سليمان وكريم نيدفيد ورمضان صبحى للإصابة.


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