» في قطار مصفح.. زعيم كوريا الشمالية يصل روسيا

24 أبريل 2019 - 10:13 ص

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بقــطار، إلى الحدود الروسية الأربعاء لعقد قمته الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تسعى بيونغ يانغ إلى توثيق العلاقات مع حليفها التقليدي بعد وصول المحادثات النووية مع واشنطن إلى مأزق.





وذكرت «فرانس برس»، أن اللقاء سيكون غدًا الخميس مع بوتين في مدينة فلاديفوستوك، المرفأ الروسي المهم على المحيط الهادئ، الأول لزعيم كوريا الشمالية مع رئيس دولة منذ عودته من هانوي حيث أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير انتهت بالفشل.





وأشارت الوكالة إلى أن كيم جونغ أون غادر إلى روسيا على متن قطار، مع وفد بينه وزير الخارجية ري يونغ.







وذكرت تقارير إعلامية روسية أن قطار كيم المصفّح عبر نهر تومين الأربعاء ووصل إلى بلدة خاسان الحدودية الروسية حيث رحبت به نساء يرتدين أزياء شعبية بالخبز والملح في تحية تقليدية -وفق «فرانس برس».



