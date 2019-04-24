"زكي" ينيب قادة الجيوش لوضع أكاليل الزهور على نصب الجندى المجهول

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أناب الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء.

وقام قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقة محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثانى وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة.

وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى قام قائد الجيش الثالث الميدانى ومحافظ السويس ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميدانى .

وفى المنطقة المركزية العسكرية قام قائد المنطقة يرافقه محافظ القاهرة ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية .

وقام قـائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه محافظ مطروح ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الغربية .


وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية قام قائد المنطقة يرافقه محافظ الاسكندرية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية .


وقام قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يرافقه محافظ أسيوط ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة .

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