  • الأربعاء 24 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:55 ص
بحث متقدم
داعش

انتحار العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا

المجند

فقد منذ 37 عامًا.. سيول إيران تعيد رفات مجند عراقي

إليسا

إليسا تبعث برسالة شكر لداعية إسلامي شهير

مجلس الخطيب

7 قرارات مهمة لمجلس «الخطيب»

هتلر

وثائق سرية.. هتلر هرب إلى الأرجنتين

نتنياهو- ترامب

هدية نتنياهو.. بلدة بالجولان تحمل اسم "ترامب"

بنوك

5 بنوك مصرية تصنف عالميًا

أطفال كريم عبد العزيز

كريم عبد العزيز ينشر صورة طفليه .. نسخة منه

انفجار سريلانكا

انفجار جديد في سريلانكا

الدولار

الدولار ينخفض ليسجل هذا الرقم

فقد منذ 37 عامًا.. سيول إيران تعيد رفات مجند عراقي

عرب وعالم

المجند
المجند

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

مصر تتسلم رفات أحد المواطنين بعد اختفائه 15 عامًا بإيطاليا

#

وفاة الفنان «محمود القلعاوي»

#

وفاة ممثل شهير عن عمر يناهز 61 عامًا

#

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي

اليسا

رسالة

فاضل سليمان

فضل سليمان

جرفت سيول قوية جاءت من إيران رفات جندي عراقي من إيران إلى داخل الأراضي العراقية ليستقر قرب بلدة المشرح في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وكانت السلطات العراقية، عثرت أمس الثلاثاء، على رفات جندي عراقي فُقد في الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي.

وبحسب ما كشفه  مسئول محلي، فإن رفات الجندي العراقي عبد الأمير حاج جبار الجادري، عاد للعراق مع السيول، وتم التعرف عليه من قرص معدني بقلادة معلقة في الرقبة تحمل اسمه، كما عثر على مقتنيات له من قطع نقود وساعة يدوية ضمن رفاته التي جرفتها السيول.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» في قطار مصفح.. زعيم كوريا الشمالية يصل روسيا
» 6 إجازات رسمية بالدولة
» بالصور.. محمد صلاح يتفوق علي رامي مالك
» أسباب الشعور بالتعب رغم الحصول على قسط كافي من النوم
» شاهد .. لقاء السحاب بين "صلاح" و "رامي مالك"
» انفجار جديد في سريلانكا
» الدولار ينخفض ليسجل هذا الرقم
» كريم عبد العزيز ينشر صورة طفليه .. نسخة منه
» إبراهيم فايق للاعبي الزمالك: اللي عملتوه بلطجة .. عيب عليكم
» تركي آل الشيخ يوجه رسالة محرجة لأشهر فنان أهلاوي
» نجل "الشاويش عطية": إسماعيل ياسين جحد أبي في مرضه و موته

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان