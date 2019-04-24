فقد منذ 37 عامًا.. سيول إيران تعيد رفات مجند عراقي

24 أبريل 2019 - 10:04 ص

جرفت سيول قوية جاءت من إيران رفات جندي عراقي من إيران إلى داخل الأراضي العراقية ليستقر قرب بلدة المشرح في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وكانت السلطات العراقية، عثرت أمس الثلاثاء، على رفات جندي عراقي فُقد في الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي.

وبحسب ما كشفه مسئول محلي، فإن رفات الجندي العراقي عبد الأمير حاج جبار الجادري، عاد للعراق مع السيول، وتم التعرف عليه من قرص معدني بقلادة معلقة في الرقبة تحمل اسمه، كما عثر على مقتنيات له من قطع نقود وساعة يدوية ضمن رفاته التي جرفتها السيول.