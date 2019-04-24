التدخل السريع بالسويس يعيد مسنا لأسرته بعد عام في الشارع

24 أبريل 2019 - 09:46 ص

نجح فريق التدخل السريع المحلى بالتعاون مع فريق أطفال بلا مأوى بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس في إعادة مسن إلى أسرته بعد عام كامل قضاها متجولا بدون مأوى في الشارع يعيش على مساعدة الأهالي.

صرحت ميرفت سيد فهمى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالسويس بأنه من خلال جهد فريق التدخل السريع بالتعاون مع فريق أطفال بلا مأوى بالمديرية تم رصد وجود لمسن فى حالة صحية متردية والذي كان يقيم بدون مأوى بجوار مدرسة قاسم أمين بحي الأربعين بالسويس حيث قام الفريق بالتوجه إليه وبمناقشته تم التعرف على اسمه عم السيد .ح 64 عاما وعلى مدى يومين قام الفريق بإقناع العجوز بالذهاب لدار وتقديم كل أوجه الرعاية له من الرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة له وقد تم نقل المسن بالفعل إلى دار بالسويس و تم عمل جلسات نفسية للمسن ومن خلال التحري تم التوصل إلى أسرته وأولاده حيث تمت إعادته للأسرة حيث قدمت الأسرة الشكر للوزارة على جهدهم.