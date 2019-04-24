بشرى سارة للمواطنين بشأن التأمين الصحي

24 أبريل 2019 - 09:42 ص



أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المهندس مصطفى مدبولي اجتمع أمس الثلاثاء بجميع أطراف منظومة التأمين الصحي على طاولة واحدة بمحافظة بورسعيد.



وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي"، أن كل مسئول قام بعرض ما تم إنجازه بشأن منظومة التأمين الصحي، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء تأكد أن الأمور تسير بالشكل الصحيح وخلال شهرين سيكون النظام جاهزًا للتطبيق.



وأوضح "سعد"، أن منظومة التأمين الصحي ستكون إلكترونية، حيث سيحصل كل مواطن على كارت مسجل عليه كل البيانات، وبالتالي سيعرف الطبيب التاريخ المرضي لكل مواطن.

