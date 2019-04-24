مظهر شاهين: مصر تعبر إلى بر الأمان بعد الاستفتاء

24 أبريل 2019 - 09:28 ص



أكد الشيخ مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مصر سوف تستقر بعد عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتعبر إلى بر الأمان، لافتًا إلى أن نتيجة الاستفتاء تدل على قبول الشعب المصري لبقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشعب المصري أبهر العالم بهذا الإقبال غير المسبوق على التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن الاستفتاء خرج بصورة مشرفة.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "الشعب المصري يرغب أن يستقر هذا الوطن ويرى أن استقرار مؤسسة الرئاسة استقرار للوطن.

