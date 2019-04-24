7 قرارات مهمة لمجلس «الخطيب»

24 أبريل 2019 - 09:20 ص

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء بمقر النادي اعتبار الجلسة ممتدة، على أن تستكمل في غضون الأيام المقبلة لمناقشة جدول الأعمال.

كما قرر المجلس إيقاف قبول العضويات الجديدة في فرع النادي بالشيخ زايد لحين الانتهاء من كل أعمال الإنشاءات كإنشاء مقر إداري جديد للبنوك، وصالة للكاراتيه، وأخرى للجمباز، مع إنشاء ملعبين إضافيين لأكاديمية كرة القدم، ومبنى اجتماعي جديد، ومناطق لجلوس الأعضاء، ومسجد، ومجمع اسكواش.

كذلك قرر المجلس الموافقة على المشروع الذي تقدمت به إحدى شركات الأدوية لتبنّي حملة "النادي الأهلي خالي من سرطان الثدي" على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووافق المجلس على تطوير وتجديد ملاعب أكاديمية كرة القدم في فرع النادي بمدينة نصر، وتغيير غرف ملابس الناشئين مع اعتماد قيمة تشطيب غرف الملابس أمام المسجد لتصبح مكاتب إدارية، بالإضافة إلى إنشاء مقر جديد للشهر العقاري بفرع مدينة نصر لخدمة الأعضاء، فضلا عن إنشاء ثلاثة حمامات سباحة في المنطقة الترفيهية، مع رفع كفاءة البوابات التي يجري تشطيبها حاليًا.

كما وافق المجلس على التصور المقدم لمصيف جديد لخدمة الأعضاء بالساحل الشمالي، على أن يتم إعلان كل التفاصيل الخاصة بهذا المصيف بعد إنهاء كافة الإجراءات وتوقيع العقود.

وتابع المجلس أعمال تشطيبات المدرجات في ملعب التتش، وتوريد الأجهزة الجديدة للجيم والساونا والجاكوزي، واعتماد المخصصات المالية اللازمة لإنهاء هذه الأعمال.