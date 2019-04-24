» بالصور.. محمد صلاح يتفوق علي رامي مالك

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محمد صلاح
محمد صلاح

متابعات - أمينة عبد العال

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شملت قائمة مجلة "تايم" الأمريكية 100 شخصية أكثر تأثيرا في العالم، وشارك محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي في الحفل الذي أقامته فجر اليوم بمدينة "نيويورك"، بعد أن تم اختياره ضمن الـ 100 شخصية لعام 2019.

وشهدت قائمة "تايم" لقائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة فى العالم لعام 2019، تواجد 5 رياضيين فقط، وجاء محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى بالقائمة كلاعب كرة القدم الوحيد فى القائمة، بالإضافة إلى 4 رياضيين آخرين.

وضمت قائمة الرياضيين كل من، الأمريكى ليبرون جيمس نجم كرة السلة ولاعب لوس أنجلوس لايكرز ولاعب الجولف الأمريكى تايجر وودز ولاعبة كرة القدم بمنتخب أمريكا للسيدات أليكس مورجان والعداءة الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا.

وضمت القائمة أيضًا رامى مالك الممثل الأمريكى من أصل مصرى والفائز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل فى 2018.

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