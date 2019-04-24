» انفجار جديد في سريلانكا

24 أبريل 2019 - 08:43 ص

شهدت عاصمة سريلانكا انفجارًا جديدًا صباح اليوم، حسب وكالة رويترز.

وذكرت الوكالة رويترز أن هناك أنباء عن انفجار في صالة سينما في عاصمة سريلانكا، صباح اليوم الأربعاء.

من جهتها، نقلت “العربية” عن موفدها، أن الجيش السريلانكي فجَّر دراجة مفخخة بالقرب من صالة سينما ولا ضحايا جراء العملية.

في وقت سابق أمس، قالت الشرطة السريلانكية إن عدد القتلى في التفجيرات الانتحارية التي استهدفت كنائس وفنادق يوم الأحد الماضي ارتفع إلى 359.

ونشر المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا عدد القتلى لكنه لم يحدد كم عدد القتلى الذين سقطوا في 3 كنائس و4 فنادق استهدفها انتحاريون.

وكانت آخر إحصائية للقتلى 321 بالإضافة 500 مصاب يوم الثلاثاء.

وأعلن تنظيم داعش الثلاثاء مسؤوليته عن الهجمات.