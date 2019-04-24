» الدولار ينخفض ليسجل هذا الرقم

متابعات - أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 أبريل أعلى سعر للشراء: 17.16مصرف أبو ظبى الإسلام وأقل سعر للبيع: 17.20 البنك التجاري الدولي (CIB ).
البنك سعر الشراء سعر البيع
المصرف المتحد 17.12 17.22
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.12 17.22
بنك البركة 17.12 17.22
بنك مصر 17.12 17.22
البنك الأهلي المصري 17.12 17.22
اتش اس بى سى HSBC 17.12 17.22
بنك قناة السويس 17.11 17.21
البنك المركزي المصري 17.11 17.23
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