» الدولار ينخفض ليسجل هذا الرقم

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يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 24  أبريل أعلى سعر للشراء: 17.16مصرف أبو ظبى الإسلام وأقل سعر للبيع: 17.20 البنك التجاري الدولي (CIB ).

البنك                             سعر الشراء                سعر البيع

المصرف المتحد                    17.12                17.22    

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)   17.12                 17.22    

بنك البركة                          17.12                17.22    

بنك مصر                          17.12                17.22     

البنك الأهلي المصري                17.12                   17.22      

اتش اس بى سى HSBC           17.12             17.22

بنك قناة السويس                   17.11              17.21

البنك المركزي المصري           17.11                17.23    


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