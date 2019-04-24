» تركي آل الشيخ يوجه رسالة محرجة لأشهر فنان أهلاوي

24 أبريل 2019 - 07:51 ص

وجه تركي آل الشيخ - مالك نادي بيراميدز - رسالة محرجة إلى الفنان نبيل الحلفاوي الذي يشتهر باسم "كبير أهلاوية تويتر".



وقال "آل الشيخ" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سيف زاهر" على قناة "أون سبورت" : ":"نادي بيراميدز لعب قدام الزمالك لآخر نفس يا أستاذ نبيل".



وتأتي رسالة "آل الشيخ" بعد التلميحات التي أطلقها "الحلفاوي"في تغريدة له ، قائلا: ""الحقيقة لا يشغلني بيراميدز، لأننا والزمالك لكل منا مباراتان زيادة عنه، المنافس الحقيقي هو الزمالك أيا كانت نتيجة مباراة اليوم، وإن لم يحصل الأهلي على الدوري بأقدامه، فلا أتوقع أن يحصل عليه بتعثر الاخرين".

