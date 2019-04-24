شاهد .. لقاء السحاب بين "صلاح" و "رامي مالك"

أحمد عادل شعبان
التقى النجم المصري محمد صلاح - المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي - بنظيره الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك ، في حفل مجلة "التايم" لتوزيع جوائز الأكثر تأثيرا في العالم.
وجاء "صلاح" و "مالك" ضمن أكثر 100 شخصيا تأثيرا في العالم ، وسلما على بعضهما البعض والتقطا الصور سويا .
وقالت المجلة عن «صلاح»، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" : "محمد صلاح يتميز بأنه إنسان أكثر من كونه لاعب كرة قدم، كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وهو الأن يزين السجادة الحمراء".
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