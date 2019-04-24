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البيت الأبيض: ترامب التقى مع الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"

عرب وعالم

ترامب
ترامب

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أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى مع الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي اليوم الثلاثاء وذلك بعد ساعات من مهاجمة ترامب من جديد شركة التواصل الاجتماعي.
وأشار ترامب في وقت سابق اليوم الثلاثاء إلى أن "تويتر" متحيزة ضده دون تقديم أدلة. وكتب على "تويتر"، أن الشركة "لا تعامله بشكل طيب كجمهوري. تمييز جدا".
ولم ترد "تويتر" على رسائل تسعى إلى الحصول على تعليق.

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