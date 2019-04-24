"الوطنية للإنتخابات": الدستور أصبح نافذًا

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اللواء رفعت قمصان: الرئيس السيسى أكد حياد الدولة فى الانتخابات البرلمانية
اللواء رفعت قمصان: الرئيس السيسى أكد حياد الدولة فى الانتخابات البرلمانية

المصريون ـ متابعات

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أك اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن استفتاء التعديلات الدستورية كان غير مسبوق، وتم في وقت قياسي ملئ بالأعياد.
وأوضح "قمصان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الثلاثاء، أن تجربة استفتاء الدستور تجربة ديموقرطية ثرية نفخر ونعتز بها دائمًا.
وأضاف نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن تعديلات الدستور نافذة منذ لحظة إعلانها في الجريدة الرسمية.


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