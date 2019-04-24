عمرو عبد الحميد: قطار الإصلاح غادر محطة الاستفتاء

24 أبريل 2019 - 12:20 ص

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن قطار الإصلاح السياسي يغادر محطة الاستفتاء بعد الموافقة على التعديلات الدستورية، لينطلق نحو مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.



وأضاف "عبد الحميد"، في برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TeN"، أن الاستفتاء كان ضرورة في هذا التوقيت تحديدًا لمزيد من الإصلاح السياسي.



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أن 27.193.593 مصريا شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.



وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي، أن 23.416.741 شخصا صوتوا بـ" نعم"، في حين صوت 2.945.680 مشاركا بـ"لا"، كما بلغ عدد الأصوات الباطلة 831.172 ألفا، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 26.362.421.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

