» "لم يكن هناك داعٍ لإجراء انتخابات رئاسة في 2022"

24 أبريل 2019 - 12:10 ص

عقب المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، على نتيجة الاستفتاء قائلا إن التعديلات الدستورية تؤمن مستقبل مصر.

وأوضح «موسى» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، قائلا: «التعديلات الدستورية تؤمن مستقبل مصر، وسنرى متغيرات عديدة خلال الفترة المقبلة»، متابعا: «الدولة توفر في النفقات ولم يكن هناك داع لعمل انتخابات رئاسية في 2020 وننفق عليها مليارات».

وأضاف المرشح الرئاسي السابق أن مد فترة حكم الرئيس لـ 2024 تتيح له استكمال ما بدأ من إنجازات، متابعًا: «لو كان الاستفتاء انتخابات رئاسية لرأينا 50 مليون مصري مشارك»، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية حرمت رئيس الجمهورية من حق تعيين وزير الدفاع.

