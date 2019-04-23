"أبو شقة": انتهى عصر تزوير الانتخابات في مصر

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أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الموافقة على التعديلات الدستورية إرادة أمة وتصميم شعب.
وأوضح أبوشقة، خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد»، قائلا: «استمعنا لكافة الآراء من جميع شرائح المجتمع قبل الموافقة على التعديلات الدستورية، وأحدث ذلك أثرا قويا، وكان رسالة لكل من حاول يشكك، وتحتطمت الشائعات على صخرة الحقيقة»، متابعًا: «لم يكن الحوار المجتمعي شكليا، وأحدثنا مواءمة بين مصلحة الوطن والآراء في المادة 140 الخاصة بترشح رئيس الجمهورية لفترتين».
وتابع رئيس اللجنة التشريعية: «نتيجة الاستفتاء تؤكد على أن إرادة المصريين تفرض رأيها في النهاية، وأن ما وضع في الصندوق هو ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات»، لافتا إلى أن القيادة السياسية مصممة على المضي في طريق الديمقراطية، فقد انتهت أسطورة تزوير الانتخابات للأبد.
وأشار أبوشقة، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات فيها من الضمانات تفوق مثيلاتها في أكبر الدول ديمقراطية، قائلا: «الشعب أحس بالضمانات فكانت تلك النتيجة التي تؤكد رغبة لتحقيق الديمقراطية»، لافتا إلى الحفاظ على استقلال القضاء بالتعديلات الجديدة، قائلا: «السلطة القضائية ميزانيتها مستقلة، ولا يتدخل أحد في عمل القاضي، لكن مرفق القضاء هذا خاص بتنظيم أمور معينة».
وشرح رئيس اللجنة التشريعية مصطلح الدولة المدنية في التعديلات الدستورية قائلا: «لا تعني الدينية ولا العسكرية ولا العلمانية، وإنما هي دولة السيادة فيها للقانون.. وكل هذا مسجل في المضابط».


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