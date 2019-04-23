جيش الاحتلال يخلي منزل عائلة "عمر أبو ليلى" لهدمه

23 أبريل 2019 - 11:50 م

دهمت قوة عسكرية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، بلدة الزاوية بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، وحاصرت منزل عائلة الشهيد الفلسطيني عمر أبو ليلى برفقة جرافات عسكرية.



وقال شهود عيان للأناضول، إن الجيش شرع في عملية إخلاء للسكان من المنزل ومحيطه، استعدادا لعملية هدمه.



وأضاف الشهود أن أصوات حفر تسمع في واجهات المنزل.



وأفادوا أن مواجهات اندلعت بين مواطنين وقوات الجيش، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

