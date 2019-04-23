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روسيا تنتقد قرار واشنطن بشأن عقوبات إيران

عرب وعالم

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

المصريون ووكالات

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انتقدت وزارة الخارجية الروسية، قرار واشنطن عدم تجديد الإعفاء الممنوح لـ 8 دول معفاة من العقوبات النفطية الإيرانية.
وأوضحت الخارجية الروسية في بيان، الثلاثاء، أن واشنطن تسعى بقرارها حرمان إيران من عائدات التصدير وتقويض اقتصادها.
وأضاف البيان، أن سياسة إيران المستقلة لم ترض الولايات المتحدة لأنها تمنع واشنطن من السيطرة على الشرق الأوسط المهم استراتيجيا.
وأشار البيان، أن واشنطن بقرارها تعاقب المجتمع الدولي، وقال "واشنطن تريد إخضاع جميع دول العالم لإرادتها، وباستخدامها التهديد تحاول إجبار الدول لوقف شرائها للنفط الإيراني اعتبارًا من 2 مايو/أيار المقبل".
وأمس الاثنين، قررت الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات بشأن استيراد النفط الإيراني بحلول 2 مايو/ أيار المقبل، لـ 8 دول حصلت عليها في ديسمبر/ كانون أول الماضي. وبدأت واشنطن، في 5 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، تنفيذ حزمة عقوبات شملت صناعة النفط في إيران والمدفوعات الخارجية؛ مما أثر على إنتاج الخام والصادرات. ومنحت واشنطن الإعفاءات المؤقتة، لبلدان: تركيا، الصين، الهند، إيطاليا، اليونان، اليابان، كوريا الجنوبية وتايوان. 

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