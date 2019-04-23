المغرب.. توقيف 100 شخص بتهم "قرصنة" مكالمات دولية

أوقفت السلطات المغربية 100 شخص بتهمة "قرصنة مكالمات دولية"، ما كلف شركة الاتصالات الحكومية خسائر تقدر بـ208 آلاف دولار.



جاء ذلك في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

جاء ذلك في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء، اطلعت الأناضول على نسخة منه.