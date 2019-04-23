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المغرب.. توقيف 100 شخص بتهم "قرصنة" مكالمات دولية

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أوقفت السلطات المغربية 100 شخص بتهمة "قرصنة مكالمات دولية"، ما كلف شركة الاتصالات الحكومية خسائر تقدر بـ208 آلاف دولار.
جاء ذلك في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وقال البيان إن "الشرطة القضائية، في كل من مدن الدار البيضاء ومراكش ومكناس وخنيفرة (شمال) ووجدة (شمال شرق)، فتحت تحقيقات قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع 100 "من المديرين والعاملين بمراكز وهمية للاتصالات.وأضاف البيان أنه يشتبه بتورط الموقوفين في "استغلال مراكز للاتصالات بدون الحصول على التراخيص القانونية، وسرقة وتحويل وقرصنة المكالمات الهاتفية"، باستخدام طرق فنية جعلت شركة الاتصالات الوطنية "تخسر أكثر من مليوني درهم (208 آلاف دولار)". 
ولفت البيان أنه "تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، ورصد امتدادات هذه الأنشطة الإجرامية وطنيًا ودوليًا". 

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