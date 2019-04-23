العراق.. 132 حالة انتحار في الربع الأول من 2019

23 أبريل 2019 - 10:50 م

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الثلاثاء، وصول عدد حالات الانتحار في البلاد إلى 132، خلال الربع الأول من 2019.



ونشرت المفوضية إحصاء اطلعت عليه الأناضول، بدا فيه أعلى معدلات الانتحار في محافظة "كربلاء" (جنوب) إذ بلغت 20 حالة، وتتناقص تدريجيا لتسجل في محافظة الأنبار (غرب) حالتين فقط.



وأوضح الإحصاء أن "محافظة البصرة (جنوب) جاءت ثانيا بـ 19 حالة، ثم كركوك (شمال) بـ 15".



فيما لم يذكر الإحصاء أرقاما تتعلق بالعاصمة بغداد، أو إقليم شمال العراق.



وسجل العراق مؤخرا ازديادا كبيرا في حالات الانتحار بمحافظات عدة، وتعزو الجهات الرسمية الأسباب إلى انتشار البطالة والفقر والإحباط، وانعدام الأمن.

