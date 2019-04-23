تعليق ناري لـ"آل الشيخ" على هزيمة الزمالك أمام بيراميدز

23 أبريل 2019 - 10:20 م

علّق المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، في حسابه على «فيس بوك»، على فوز ناديه على الزمالك في بطولة الدوري العام، قائلًا: «الحمد لله أول الدوري وقطبي الكورة في 4 أيام غلبناهم».

