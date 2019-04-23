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كوشنر: هذا ما قلته لـ"بن سلمان" بشأن خاشقجي

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جاريد كوشنر
جاريد كوشنر

وكالات

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قال جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه حث ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على التحلي بالشفافية بشأن الملابسات المحيطة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وبحسب "رويترز" فإنه خلال معرض رده على أسئلة في منتدى لمجلة "تايم"، لم يحدد كوشنر متى تحدث إلى ولي عهد السعودية بشأن خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، ومقتله داخل قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول التركية في أكتوبر.

وقال كوشنر "النصيحة التي قدمتها له كانت التحلي بالشفافية قدر الإمكان. يجب ضمان أن تكون هناك محاسبة بشأن ما حدث".

وأثار مقتل خاشقجي على يد ضباط سعوديين في إسطنبول موجة من الغضب وأضر بصورة ولي عهد السعودية.

وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن ولي العهد أمر بعملية القتل وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون.

وتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتقادات من مشرعين أمريكيين لعدم اتخاذه موقفا أشد تجاه السعودية بسبب مقتل خاشقجي.

وقال كوشنر عندما سئل عن النتائج التي توصلت إليها المخابرات "أنا لن أشكك في توصيات أجهزة المخابرات الأمريكية".

ويقول ترامب إن الشراكة الأمريكية مع السعودية مهمة للاقتصاد الأمريكي وللحفاظ على الاستقرار في المنطقة.


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