رئيس "مصر الثورة": نتيجة الاستفتاء أكبر رد عملي على قوى الشر والظلام

23 أبريل 2019 - 09:18 م

اعتبر الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، النتائج غير المسبوقة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية أكبر رد عملي على الأكاذيب والافتراءات والشائعات التي بثتها جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، موضحا أن الشعب المصري لقن العامل دروسا في كيفية أداء الواجب الوطني.

وقال "أبو العطا"، في بيان منذ قليل، إن نتيجة الاستفتاء ضربة قاضية للجماعات الإرهابية، وبمثابة النهاية الحقيقية لتواجدهم أو تأثيرهم، مشيرا إلى أن الشعب المصري لفظ هذه الجماعات ولن يعودوا مرة سابقة، موضحا أن النتيجة عكست مجموعة أخرى من الإيجابيات، على رأسها، تلاشي ظاهرة العزوف السياسي.

وأضاف رئيس "مصر الثورة"، أن مشاركة أكثر من 27 مليون مواطن في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بنسبة أكثر من 44% هو وسام شرف على صدور كل المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، موجها التحية والتقدير للشعب المصري العظيم الذي أعطى درسا قاسيا لقوى الشر والظلام والإرهاب.

ووجه الدكتور حسين أبو العطا، التحية لكل من شارك فى هذا العرس الديمقراطي، الذي أبهر العالم أجمع، بالمشاركة غير المسبوقة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.