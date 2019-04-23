» مأساة.. مصرع عروسين خنقًا بالغاز في طوخ

شهدت مدينة طوخ بالقلوبية حادثا مأساويا، حيث لقيا عريس وعروسته حديثا الزواج مصرعهما خنقا ببخار الماء في حمام شقتهما أثناء الاستحمام، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى طوخ المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد فوزى عبدربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا بوفاة عريس وعروسه داخل حمام شقتهما، تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن الزوج 25 سنة، والزوجة 19 سنة تم زفافهما منذ أسبوع تقريبا وأنهما يعيشان بأحد الشقق في بيت عائلة المتوفى الأول.

كما توصلت تحريات المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، والنقيب مصطفى كامل معاون المباحث، إلى أن «والد الزوج صعد إلى شقة نجله للاطمئنان عليه، حيث أنه صعد إلى شقته من الساعه الخامسه مساء أمس ولم يخرج منها فتوجه للاطمئنان عليه وقام بكسر الباب وفوجىء به وزوجته جثتان هامدتان».

كما كشفت المعاينة أن «حمام الشقة صغير جدا، وأنه لا يوجد به شباك تهوية، ولقيا مصرعهما أثناء الاستحمام خنقا بالبخار»، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى طوخ المركزى وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثتين.