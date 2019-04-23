أول تعليق لـ«السيسي» على نتيجة الاستفتاء

23 أبريل 2019 - 09:05 م

في أول تعليق عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر إلى الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه أبهر العالم باصطفافه الوطني ووعيه القومي.

وكتب الرئيس، عبر حسابيه الرسميين على موقعي «تويتر» و«فيسبوك» :«تحية تقدير واعتزاز للشعب المصرى العظيم الذى أبهر العالم باصطفافه الوطنى ووعيه القومى بالتحديات التى تواجه مصرنا العزيزة.. إن ذلك المشهد الرائع الذى صاغه المصريون بعبقريتهم المعهودة حين شاركوا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ممارسين حقهم السياسى والدستورى سيُسجل بحروف الفخر فى سجل أمتنا التاريخى».

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج الاستفتاء على تعديلات الدستور، والتي شملت تمديد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلًا من 4.

وجاءت نسبة الموافقة على التعديلات الدستورية 88% بعدد أكثر من 23 مليون ناخب بعد مشاركة 27 مليون ناخب، فيما بلغت نسبة الغير موافقين 11% بعدد تخطى مليوني ناخب.

وبلغت عدد الأصوات الصحيحة أكثر من 26 مليون ناخب من أصل 61 مليون ناخب، حيث جاءت نسبة المشاركة بأكثر من 44%.

وانتهت أمس الاثنين، عملية التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور بعد استمرارها لليوم الثالث على التوالي وسط إقبال جماهيري كبير، وبدأ المصريون في الداخل عملية الإدلاء بأصواتهم يوم السبت الماضي، فيما شرع المقيمون بالخارج في التصويت يوم الجمعة.

وانتهت أيضا عملية التصويت بالخارج أول أمس الأحد، في غالبية المراكز الانتخابية بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية، وذلك في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وكان مجلس النواب وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وشارك في التصويت 554 برلمانيا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.

وتتضمن التعديلات تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات على ألا يشغل الرئيس منصبه لأكثر من ولايتين متتاليتين، وتشكيل مجلس للشيوخ، بالإضافة إلى تعيين نواب لرئيس الجمهورية.





