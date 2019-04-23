النجم يفوز على الهلال ويصعد لملاقاة الزمالك

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نجح نادي النجم الساحلي التونسي في التأهل إلى الدور قبل النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تفوق على الهلال السوداني بهدفين لواحد في إياب دور الثمانية.

النجم كان قد تفوق في مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس بثلاثة أهداف لواحد، قبل أن يفوز في لقاء العودة الذي أقيم بمصر بهدفين لواحد رغم النقص العددي لمدة 45 دقيقة.

وجاء تأهل النجم ليضعه في مواجهة ضد الزمالك المصري في الدور قبل النهائي من المسابقة، بعدما سبق للأبيض أن تقدم إلى هذا الدور بتفوقه على حسنية أغادير المغربي.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع النجم ذهابًا في مصر يوم الأحد المقبل، قبل أن يلتقيا إيابًا في تونس يوم 5 مايو المقبل لتحديد المتأهل للدور النهائي.


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