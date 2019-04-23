» أول تعليق للحكومة السورية على تأجير ميناء طرطوس

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بشار
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ناقشت الحكومة السورية مشروع إدارة واستثمار وتشغيل مرفأ طرطوس من قبل الجانب الروسي وحددت الأهداف الإيجابية المتعلقة به، ومنها تطوير المرفأ ليصبح منافسا على المستوى الإقليمي وتعزيز الإيرادات المالية التي تعود بالفائدة المشتركة وتأمين احتياجات سوريا من مختلف المواد.

وبحسب وكالة "سانا"، فإن مجلس الوزراء السوري ناقش مشروع تشغيل وإدارة المرفأ من قبل الجانب الروسي وتطويره ليصبح منافسا على المستوى الإقليمي ويسهم بتحقيق جدوى اقتصادية وتعزيز الإيرادات المالية وتأمين احتياجات سورية من مختلف المواد.

وذكرت الوكالة "وفي إطار متابعة المشاريع الاستثمارية المعدة وفق قانون التشاركية ناقش المجلس مشروع إدارة واستثمار وتشغيل مرفأ طرطوس من قبل الأصدقاء في روسيا الاتحادية وتطويره ليصبح منافساً على المستوى الإقليمي ويسهم بتحقيق جدوى اقتصادية وتعزيز الإيرادات المالية التي تعود بالفائدة المشتركة إضافة إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المرفأ في تأمين احتياجات سورية من مختلف المواد".

من جهة ثانية، درس مجلس الوزراء الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لرفع مستوى الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية وفتح منافذ جديدة للتوزيع والتدخل المباشر عن طريق المحطات المتنقلة وإعادة تشغيل المحطات المتوقفة.

وبحث المجلس واقع التوريدات في ظل الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب والقسرية المفروضة على الشعب السوري حيث أكد المجلس أن ملف المشتقات النفطية بكل مكوناته قيد المتابعة على مدار الساعة ولن يتم ادخار أي جهد أو مسعى لإعادة القطاع إلى ما كان عليه وتأمين متطلبات المواطنين من هذه المواد.

وشدد المجلس على ضرورة الإسراع بتنفيذ العقود الموقعة لاستيراد باصات النقل الداخلي وصيانة الباصات المتوقفة والتنسيق بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية لإمكانية استفادة المسرحين من خدمة العلم في التعيين بقطاع النقل الداخلي بصفة سائقين.

وتم تكليف وزارة الصناعة بإحداث وحدات إنتاجية صغيرة لصناعة الألبسة الجاهزة في منشآتها بالمحافظات بحيث تؤمن فرص عمل لذوي الشهداء والجرحى وتسهم بتحقيق ريعية اقتصادية إضافية للمنشأة.


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