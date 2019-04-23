» بالفيديو.. ضبط سارقي 5 ملايين من فندق بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في أقل من 24 ساعة، من كشف غموض واقعة سرقة 5 ملايين جنيه و77 ألف دولار من داخل أحد الفنادق بالدقي.

تلقى قسم شرطة الدقي بلاغاً من مسئول حسابات بأحد الفنادق، بدخول أربعة أشخاص مجهولين إلى الفندق وبحوزة إثنين منهم سلاح ناري، وقيامهم بإيثاق المسئول عن كاميرات المراقبة وعامل آخر بالفندق وكسر الخزينة والاستيلاء منها على مبالغ مالية كبيرة ووحدة تخزين الكاميرات (DVR ) من غرفة المراقبة.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة خمسة أشخاص بالاتفاق مع مسئول الكاميرات بالفندق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط 4 من مرتكبي الواقعة بالإضافة إلى مسئول الكاميرات وبحوزته سيارة ملاكي المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحدهم "هارب" وبتحريض وتسهيل من مسئول الكاميرات وأضافوا بقيامهم بإتلاف أسلاك الكاميرات عقب ارتكاب الواقعة واستيلائهم على وحدة تخزين الكاميرات وأن الأسلحة التي كانت بحوزتهم عبارة عن ولاعة على شكل مسدس.

تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط المسروقات (5 مليون و21 ألف و200 جنيه 77,368 دولار - 345 يورو - 70 درهم إماراتي - 17,301 ريال سعودي - وحدة تخزين كاميرات المراقبة) و الأدوات التي تم استخدامهما في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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