أردوغان يتنحى عن منصبه لصالح طفل.. تعرف على السبب

23 أبريل 2019 - 08:19 م

تنحى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن منصبه بشكل رمزي لصالح طفل بمناسبة "عيد الطفولة والسيادة الوطنية" في تركيا الذي يصادف الـ23 أبريل من كل عام.

وأفاد موقع "ديلي صباح" بأن الرئيس التركي سلم مهام منصبه مؤقتا للطفل أوزان سوزايتار أوغلو وذلك بمناسبة احتفال تركيا بعيد الطفولة والسيادة الوطنية.

ويوافق "عيد الطفولة والسيادة الوطنية" في تركيا، 23 أبريل من كل عام، وهو التاريخ الذي وضع فيه حجر الأساس للجمهورية التركية، وافتتح مجلس الأمة الكبير (البرلمان) عام 1920.



