استقالة قيادي حزبي نمساوي شبّه المهاجرين بالجرذان

23 أبريل 2019 - 08:15 م

قال حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، الذي يشكل جزءاً من الحكومة الائتلافية، إن أحد مسؤوليه استقال بعد نشر قصيدة معادية للمهاجرين.

وكان كريستيان شيلشر قد اعتذر بالفعل عن قصيدته "جرذ المدينة" ، التي نُشرت في إحدى الصحف الحزبية في مدينة براوناو، قائلا إنه لم يكن يقصد الإهانة.

وطلب المستشار النمساوي، سيباستيان كورز ، من شركائه في الائتلاف أن ينأوا بأنفسهم عن القصيدة التي وصفها بأنها بغيضة وعنصرية.

وشبه شيلشر المهاجرين بالجرذان الذين يجب أن يفروا بعيدا إذا لم يتكيفوا مع الظروف المحلية.