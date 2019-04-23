  • الثلاثاء 23 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:41 م
بحث متقدم
الزمالك وبيراميدز

بث مباشر.. مباراة الزمالك وبيراميدز

أردوغان

أردوغان يتنحى عن منصبه لصالح طفل.. تعرف على السبب

لاشين

رسميًا.. إقرار التعديلات الدستورية بـ88%

اشتباك مسلح في ليبيا (أرشيفية)

6 دول عربية استخدمت "العنف الجنسي" في الصراعات

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

الجيش الجزائرى يفاجئ الشعب بـ"مخطط خبيث"

ارشيفية

حماتي تختار لون ملابسي الداخلية !

محمد صلاح وكلوب

«صلاح» في طريقه لـ«ريال مدريد» بعد صدام مع «كلوب»

إبراهيم عيسى

شاهد.. إشادة إسرائيلية رسمية بـ«إبراهيم عيسى»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية فريدة وقرارات عاجلة

نتنياهو

بالفيديو.. نتنياهو يعلن مفاجأة فوق هضة الجولان

استقالة قيادي حزبي نمساوي شبّه المهاجرين بالجرذان

عرب وعالم

كريستيان شيلشر
كريستيان شيلشر

وكالات ـ خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

سيناتور أسترالي عن مجزرة نيوزيلندا: "المسلمون السبب"

#

مذيع «الجزيرة» يُحرج قيادي إخواني وينتصر لـ«السيسي»

#

استقالة مدير الإعلام في البيت الأبيض الأمريكي

#

استقالة مدير الإعلام في «البيت الأبيض»

قال حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، الذي يشكل جزءاً من الحكومة الائتلافية، إن أحد مسؤوليه استقال بعد نشر قصيدة معادية للمهاجرين.

وكان كريستيان شيلشر قد اعتذر بالفعل عن قصيدته "جرذ المدينة" ، التي نُشرت في إحدى الصحف الحزبية في مدينة براوناو، قائلا إنه لم يكن يقصد الإهانة.

وطلب المستشار النمساوي، سيباستيان كورز ، من شركائه في الائتلاف أن ينأوا بأنفسهم عن القصيدة التي وصفها بأنها بغيضة وعنصرية.

وشبه شيلشر المهاجرين بالجرذان الذين يجب أن يفروا بعيدا إذا لم يتكيفوا مع الظروف المحلية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الزمالك وبيراميدز
» مصرع 23 شخصًا بجنوب أفريقيا جراء أمطار غزيرة
» فيديو.. اندلاع حريق قرب موقع تاريخي بباريس
» رابطة الدوري الإسباني تصل إلى أسوان
» "البرهان" يؤكد تواصله مع تركيا وقطر
» صدمة للسيتي قبل مواجهة اليونايتد غدًا
» «المصري»: مستعدون لمواجهة الأهلي في التتش
» روسيا تضم أكثر من 80 سفينة وغواصة إلى أسطولها منذ 2012
» اعتقال نائبي "البشير"
» إلزام طليق رانيا يوسف بدفع 250 ألفًا مصاريف دراسية
» معاينة تصويرية لمحامٍ قتل زوجته ببولاق

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:53 ص

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان