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اختبار لقاح مبتكر لمواجهة ملاريا الأطفال

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الملاريا
الملاريا

وكالات

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بدأت في ملاوي تجربة رائدة على نطاق واسع لما أطلق عليه "أول لقاح ضد الملاريا" في العالم لتوفير حماية جزئية للأطفال.

ويقوم اللقاح بتدريب الجهاز المناعي على مهاجمة طفيلي الملاريا الذي ينتشر عن طريق لسعات البعوض.

وفي وقت سابق، أظهرت تجارب أصغر أن ما يقرب من 40 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 17 شهرا وتلقوا اللقاح كانوا محميين.

وقالت الدكتورة كيت أوبراين، مديرة التلقيح واللقاحات في منظمة الصحة العالمية، لبي بي سي: "هذه لحظة تاريخية للتلقيح، ومكافحة الملاريا ، والصحة العامة".


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