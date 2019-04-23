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تخفيضات 20% على سلع رمضان

الحياة السياسية

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

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أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، طرح السلع والمنتجات فى معارض "أهلا رمضان" بتخفيض تتراوح نسبته ما بين 15 إلى 20%، بالقياس لأسعار السوق.

وأوضح المصيلحي، خلال كلمته على هامش افتتاح معرض "أهلا رمضان"، اليوم أنه سيتم إتاحة كافة السلع الأساسية للمواطنين في معارض أهلا رمضان مثل "المكرونة، الدقيق، الزيوت، السكر، الأرز، والبقوليات"، فضلًا عن اللحوم، والدواجن، ومساحيق المنظفات.

وأكد أنه من المقرر أن يفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، حيث تشارك به كل من وزارة التموين والشركات التابعة لها والمجمعات الاستهلاكية، فضلًا عن كبرى شركات القطاع الخاص وموردي السلع والمواد الغذائية، تحت رعاية الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأضاف وزير التموين، أنه تم توجيه إدارات التموين، والأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الرقابة على معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" في القاهرة، وفروعه في المحافظات، فضلًا عن متابعة الأسواق والمحلات؛ لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار.


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