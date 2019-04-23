» رابطة الدوري الإسباني تصل إلى أسوان

نظمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" بالتعاون مع السفارة الإسبانية في مصر زيارة إلى مدينة أسوان في جنوب مصر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام رابطة الدوري الإسباني بتطوير رياضة كرة القدم في كافة أنحاء العالم بجانب تبادل المعرفة وخلق المزيد من الوعي بين عشاق كرة القدم.

وتعقد رابطة الدوري الإسباني في وقت لاحق اليوم الثلاثاء ندوة في أسوان يتحدث خلالها مفوض الرابطة في مصر، خوان فوينتس، والمستشارة الثقافية للسفارة الإسبانية في مصر مونسيرات مومان، حيث تهدف هذه الندوة إلى إعطاء كافة المشاركين بها لمحة عن الدوري الإسباني لكرة القدم وفكرة عامة عن الأندية العشرين المشاركة في البطولة وكذلك المدن التي تستضيف المباريات.

وعقدت رابطة الدوري الإسباني ندوات سابقة في مصر وتحديدا في جامعات عين شمس وكفر الشيخ والأزهر وحلوان و 6 أكتوبر.

وقال فوينتس "نحن مسرورون للغاية لأن معظم الشباب في مصر، ذكورا وإناثا ومن جميع الأعمار، أصبح لديهم فكر أوسع عن رابطة الدوري الإسباني وما نفعله وما نمثله".

وأكد فوينتس على أهمية رابطة الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن الدوري الإسباني لكرة القدم يمثل أفضل منافسة رياضية في العالم مضيفًا أن "مصر وجهة مهمة للغاية في تطور الرابطة، وإنه لشرف لنا أن نوسع تواجدنا هنا".