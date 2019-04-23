قالوا عن الشيخ المنشاوي

23 أبريل 2019 - 06:29 م

الشيخ محمد صديق المنشاوي (1920-1969) ، قارئ مصري يعد من أشهر قراء القرآن في العالم الإسلامي والمنتشرة تلاواته بشكل واسع. وأحد روّاد التلاوة المتميزين بتلاوته المرتلة والمجوّدة ونذكر لسيادتكم آراء بعض كبار المشايخ والعلماء عن تلاوة الشيخ المنشاوي



1_ قال سماحة الشَّيخ ابن باز – رحمه الله – عنه: “إنْ أردت أن تسمع إلى القرآن كما نزل فاستمع إلى المنشاوي” إنه صوت لا تملّ منه أبدًا كينبوع ماء طاهر متدفِّق مروٍ للعطش، وكان الشَّيخ الألباني يبكي وهو يسمع الشَّيخ محمَّد صديق المنشاوي.

2_ الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف شيخ عموم المقارئ المصرية يقول، إن الشيخ محمد صديق المنشاوي حسنه من حسنات الدهر.

3_ سُئِلَ الشيخ محمد متولي الشعراوي عن رأيه في صوت المنشاوي، فقال: «من أراد أن يستمع إلى خشوع القرآن فليستمع لصوت المنشاوي. إنه ورفاقه الأربعة ( مصطفى إسماعيل، وعبد الباسط، والبنَّا، والحصري) يركبون مركباً، ويُبحرون في بحار القرآن الكريم، ولنْ تتوقف هذه المركب عن الإبحار حتى يرث الله الأرض ومن عليها».

4_ الشيخ عمر عبد الكافي إذا سمعت المنشاوي قلب يتكلم وقلب يسمع وأنت في جنة من جنان الخلد. ويقول أيضا من أعذب الأصوات وأكثرها خشوعا إنه القارئ الذي تشعر وكأنه يقرأ القرآن وقلبه يرتجف خشوعا وقال بأنه أوتي مزمارا من مزامير آل داوود.

5_ الشيخ مشاري بن راشد يقول العم الشيخ المنشاوي، هذا القارئ الذي يصدق عليه حديث النبي صلي الله عليه وسلم ” إن أحسن الناس قراءتا من إذا سمعتموه حسبتموه يخشي الله”.

6_ الشيخ احمد المعصراوي في برنامج يوميات مسلم قال إن الشيخ المنشاوي “رحمه الله”، الله رزقة الإخلاص لعل بينه وبين الله سر.

7_ قال الشيخ أبو إسحاق الحويني : المنشاوي فعلا أنا عن نفسي في رأيي الشخصي أنه لم يقرأ القرآن أحد مثل الشيخ محمد صديق المنشاوي في عذوبة الأداء وفي قوة القواعد الشيخ المنشاوي ده نسيج وحده.

8_ الشيخ ناصر القطامي يقول ممن تأثرت بهم الشيخ المقرأ محمد صديق المنشاوي فحينما يقرأ لا يقرأ بصوته ولكنه يقرأ بقلبه وعندما يرتل القرآن تدمع عينك وتشعر بأنه يحدثك من قلبه.

9_ الشيخ عبد الوهاب الطريري يقول بأنك ممكن تسمع قارئ وتأتي بعد مده تتجاوزه بقارئ أخر لكن من يستعصي علي التجاوز هو الشيخ المنشاوي “رحمه الله” وأنا اسمع له بإنصات وتذوق وكلما أسمعه كأني أسمع صوته أول مره وكأني أسمع هذه الآية أول مره.

10_ يقول الدكتور ايمن رشدي سويد عن الشيخ محمد صديق المنشاوي: (كان يقرأ القرآن وكأنما يقرأ في الجنة)

11_ الشيخ أحمد بن علي العجمي

يقول الشيخ المنشاوي من أفضل القراء تجويدا وحفظا في إجابة على أسئلة في لقاء له في أحد المنتديات:

12_ الشيخ احمد تميم يقول بأن الشيخ المنشاوي جعل للقرآن مذاقا خاصا حين نسمعه وجعل القلوب تتعلق بالله عز وجل

13_ الشيخ المقرئ عبدالله السبعاوي يقول إن الشيخ المنشاوي من أقرب الأصوات التي جسدت الخشوع

14_ الأستاذ محمد الحسيني في برنامج أعلام الامة بقناة الرحمة وصف الشيخ المنشاوي بالصوت الملائكي والصوت الشجي والصوت الباكي وقال عندما تسمعه يملأ قلبك الخشوع وحب لله عز وجل وحب للقرآن الكريم.

وللعلم تحدث الكثير من مشايخ وعلماء واعلاميين مصريين وعرب وإسلاميين في برامج فضائية مصرية وعربية وإسلامية متعددة عن الشيخ المنشاوي التي يصعب حصرها وذكرها ، تحدثوا عن أحكام التلاوة والتجويد والمقامات وغير ذلك. وما زال وسيظل الشيوخ والعلماء يدرسون ويحللون ويصفون ويمدحون ظاهرة الشيخ المنشاوي “رحمه الله “.

تبقي عمله الصالح، وقراءته الخاشعة، ومازال ناشراً لكتاب الله في الآفاق، تالياً له في كل حين في كل بلاد الدنيا. وسيظل الشيخ محمد صديق المنشاوي ان شاء الله تعالي صوته الحنون يشجوا بكتاب الله الي ان يرث الله الارض ومن عليها.

رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جنانه وجعل القرآن العظيم شفيعا له.





د عبدالعليم المنشاوي

