«صلاح» في طريقه لـ«ريال مدريد» بعد صدام مع «كلوب»

23 أبريل 2019 - 06:25 م

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن فرص انتقال محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة باتت كبيرة في ظل توتر علاقته مع يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية نقلاً عن قناة "Telefoot " الفرنسية، أن العلاقة بين محمد صلاح ويورجن كلوب ليست على ما يرام، الأمر الذي يعزز كثيرًا من فرص رحيل النجم المصري محمد صلاح.

وأضافت الصحيفة ذائعة الصيت في إنجلترا: "هذه المرة الثانية خلال أسبوع التي تتحدث فيها الصحافة الأوروبية عن انهيار العلاقة بين محمد صلاح ويورجن كلوب، فقد سبق وأن تناولت صحيفة آس الإسبانية هذا الأمر قبل أن يسارع رامي عباس وكيل اللاعب بنفي هذا الأمر".

وقالت صحيفة "آس"، إن محمد صلاح طلب من إدارة النادى الموافقة على رحيله فى يناير الماضى بعد دخوله فى مشادة مع المدير الفنى الألمانى يورجن كلوب، وهو السبب فى ظهوره مستاءً خلال الفترة الأخيرة مع ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملاك النادى الإنجليزى حاولوا إقناع اللاعب بالبقاء وسحب الطلب الرسمى للرحيل قبل أن يتلقى وعدًا بالموافقة على رحيله بنهاية الموسم بدلاً من يناير الماضى.

ودخل محمد صلاح دائرة اهتمامات عدة أندية كبرى فى الفترة الماضية أبرزها يوفنتوس وريال مدريد.